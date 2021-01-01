中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼及美國入境。
指揮中心表示，案801、802均為印尼籍20多歲男性漁工，同於去(2020)年12月17日來臺工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2人於12月30日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心指出，案803為本國籍20多歲男性，長期居住美國，去(2020)年12月26日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫；12月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計127,000例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含124,817例排除)，其中802例確診，分別為707例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、682人解除隔離、113人住院隔離中。
指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞，表示印尼漁工確診者累積已經有10人，因為季節性工作，高峰在12月底結束，1月不會再有入境的印尼籍的漁工。
(中時新聞網)
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