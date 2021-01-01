嘉義市元旦升旗典禮，僅嘉義市長黃敏惠與市府主管共同參與升旗。（呂妍庭攝）

嘉義市今元旦升旗縮小規模，取消民眾進場與健行活動，由童軍團護旗進場，僅嘉義市長黃敏惠與市府主管共同參與升旗，黃敏惠說，從跨年晚會到升旗典禮，是有史以來第一次不讓民眾參加，內心很不捨，不過疫情雖把我們的距離拉開，但心卻更團聚在一起。

黃敏惠說，去年我們以滿滿的愛迎接2020，沒想到過完年就遇見很大的疫情，新冠病毒打亂全世界、全台灣的生活，卻讓我們凝聚所有能量，更堅定地往前走。

黃敏惠說，回顧2020年真是太特殊、不平凡的一年，從昨天跨年晚會到今天升旗典禮，是有史以來我們第一次不讓民眾參加，「心很不捨」，原本非常期待能與民眾歡聚在一起，因疫情更加嚴峻，市府決定以市民健康為重，一起共度這個特別的跨年與新年升旗典禮。

黃敏惠感性的說，雖然疫情把我們的距離拉開，但是心卻更團聚在一起，感謝市民朋友在防疫、各項市政工作上的支持，嘉義市順利完成溫馨溫暖安全的跨年晚會，強調在疫情最艱困的時刻，嘉義市勇奪2020全台幸福城市第一名，這份榮耀屬於所有市民，「2020有您真好、2021有您更好」。

場外有民眾遠遠向國旗敬禮。（呂妍庭攝）

嘉義市今元旦升旗縮小規模，取消民眾進場與健行活動，由童軍團護旗進場。（呂妍庭攝）

黃敏惠說，從跨年晚會到升旗典禮，是有史以來第一次不讓民眾參加，內心很不捨。（呂妍庭攝）

(中時 )