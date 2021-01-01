市區中山路7個路口處建置科技執法系統，號誌旁監控器系統，24小時錄影，針對違停行為取締。（王志偉攝）

花蓮市中山路鬧區，兩旁商家林立，往來人車多，不少駕駛人貪圖便利，臨停、併排停車不斷，花蓮縣警局推行科技執法，選在中山路附近7個路口處建置自動偵測系統，24小時錄影，針對違停行為取樣，再由警方依據影像判讀，確認有違規事實就開單，本月10日起正式開罰。

花蓮市區中山路、中正路、中華路區域被稱「金三角」，是市區熱鬧商業區段，車流量也最大，許多駕駛常為了貪圖方便任意違規（併排）停車，影響交通動線，也常發生因閃避違規停車而造成事故。

縣警察局統計，去年花蓮市中山發生705件交通事故，造成405人受傷，此外，也因違停嚴重，檢舉案件不少，去年中山路民眾檢舉及警方主動開單的違停罰單，大約800件，顯見違規停車嚴重影響市區行車秩序。

交通隊副隊長陳信成今天表示，為防制交通事故及增進車流順暢，向中央爭取300萬元，選定中山路與中華路、中正路雙向、公正街、公園路、明智街及建中街共7個違停熱點的路口，建置科技執法設備，系統會24小時偵測，發現有違規樣態就錄影，再由員警判讀是否確實違規，開單逕行舉發。

警方指出，市區道路違停類型多為並排停車、紅線停車、於路口10公尺內停車及於顯有妨礙他車通行處所停車，依據道路交通管理處罰條例違規（臨時）停車可罰300至2400元不等的罰鍰。科技執法設備將於10日起正式取締，呼籲民眾遵守交通規則，以免受罰。

縣警局長蔡丁賢強調，科技執法目的是提醒用路人遵守交通規則，進一步減少交通事故，促進行車順暢。警方表示，目前建置這7處，在路口號誌桿上都安裝寫有「科技執法」告示牌，未來也會視情況調整執法路段，或向中央爭取經費增設科技執法設備。

花蓮警方推科技執法，在中山路交通熱點路段設置自動監測系統，針對違停告發。（王志偉攝）

(中時 )