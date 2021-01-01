南庄大戲院曾經以脫衣豔舞豔名遠播，如今已成為懷舊餐廳了。（謝明俊攝）

南庄在民國60年代開始開採媒礦，帶來大批礦業人口，連帶促使一度沒落的南庄大戲院，因景氣回升紅火，當時戲院是以火辣香豔的脫衣舞而豔名遠播，但隨著煤礦沒落，加上被檢舉查獲色情脫衣舞，被迫歇業，目前已改為餐廳，1周開張2天，昔日盛景僅留在老南庄人的回憶中。

4年級的南庄人都記得跟著父祖輩溜進南庄大戲院看「表演」的場景，男性長輩們假藉帶孩子去看電影名義，實際上卻是為了中間空檔的真人脫衣秀，大人擠在舞台前睜大雙眼，孩子們自顧自地咬著糖果，長輩還會特別交代回家後不准跟阿婆講，否則下次就不讓跟了。

南庄正式大規模開採煤礦是從1957年起，整個老鎮頓時為了黑金而瘋狂，從獅山、田美、南江、蓬萊到東河，延著東邊的山脈一線都被發現有煤礦，最盛時全南庄有人口2萬5千人，單是南庄國小就有1600學生，其中大半是礦業從業人員。

南庄大戲院成立在1946年，早期是以播放電影為主，但因生意一直不好，直到南庄煤礦蓬勃發展後，一名來自新竹的黃姓歌舞團主，在1959年出資將南庄大戲院買下，改成歌舞團表演脫衣舞，邁入南庄大戲院最頂盛時期。

據羅姓老南庄人回憶，當年還在念小學時，對歌舞表演好奇，都會乘收票員不注意時混進戲院，跟著一群大人津津有味地看著台上裸女搔首弄姿，有時遇到家中大人來逮人，還得躲在椅子底下避風頭。

1995年，南庄煤礦業正式停採，南庄大戲院生意雖然受到影響，但因豔名遠播，還有許多外鄉民眾專程前來嘗鮮，生意仍舊紅火，最後是因遭人檢舉有色情脫衣舞，被警察查獲後，2007年才勒令停業。

大戲院閑置多年後，由南庄老街上的老金龍飯店徐姓店東買下，改裝成餐廳，但外觀仍維持昔日戲院模樣，每周周休2日旅客多時才開張，過往盛況只留在老南庄人的回憶中了。

南庄大戲院外牆上還保留1950年代舊電影招牌。（謝明俊攝）

(中時 )