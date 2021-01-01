有的民眾不只為全家大小求平安，也有為車子及貓狗寵物安太歲。（盧金足攝）

香火鼎盛的台中市南屯區三級古蹟萬和宮，1日起開始受理植福斗、點光明燈、文昌燈以及安太歲，一早人潮絡繹不絕。萬和宮董事長蕭清杰說，「有安有保庇！」信眾不僅為全家大小求平安，也有為車子及貓狗寵物安太歲；萬和宮點光燈及安太歲費用多年來都未調漲，其中安太歲維持每人100元，有些宮廟出現漏夜排點光明燈搶高點好位子，但萬和宮都採電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。

很多信眾每年幫愛車、寵物安太歲，民眾好可名字與出生年月日怎麼填寫？廟方說，信眾就依據家人對車子的稱呼，如「小銀」、「小灰」或車牌號碼，出生日期按出廠年份填寫，狗貓也以平時家人叫喚的名字填資料。

萬和宮董事長蕭清杰表示，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮的每年重要祈安活動。

「燈」象徵光明與希望，也含育智慧與福報；光明燈如同在黑暗中光芒，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生。

萬和宮萬和文化大樓二樓禮堂，安裝12部電腦，今天第一天、元旦假期，先啟用六部，上午八時開始受理，一大早數十名信眾即湧入，排隊等候，志工及工讀生熱心服務解說。

蕭清杰、常務事陳阿水、常務監事簡萬水及幾名董監事到場關心作業流程，要求工讀的同學們注意禮節，仔細核對資料，減少錯誤。

蕭清杰說，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，年年增長。信眾除為家人植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，也一併為愛車、寵物安太歲、點光明燈，祈求媽祖保佑。

留美的廖姓信眾，幾年前學成歸國時，將在美國認養的貓咪帶回來，幾年前有一天從4樓天井墜落地，送到動物醫院急診，花6000多元醫藥費，趕快請父親到萬和宮幫愛貓安太歲，後來貓咪平安無事；如今，每年也都替牠安太歲、植斗，也點光明燈。

另名林先生幾年前開車行經路口時，被酒駕闖紅燈的車輛撞傷骨折，復健近半年，有一陣子不敢開車上路，直到家人幫車子安太歲，他覺得有神明庇祐，才消除壓力。

萬和宮開春祈福活動，還有元月26日（農曆12月14日）上午舉行庚子鼠年謝斗法會，及2月21日（農曆元月10日）辛丑牛年植斗法會。

2月6日（農曆12月25日）上午，萬和宮邀請書法名家揮毫寫春聯，贈送鄉親。

2月11日、除夕夜，萬和宮於晚間11時關廟門，11時15分開廟門。

2月26日、慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間八時在廣場配合台中市政府文化局規畫的「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。

(中時 )