新竹縣元旦升旗典禮，陸軍專科學校鼓號樂旗隊的表演相當吸睛。（羅浚濱攝）

新竹縣2021跨年晚會圓滿結束後舉辦元旦升旗典禮，同樣採取嚴格防疫措施，縣長楊文科致詞時指出，萊豬即將進口，中央宣布地方訂定的食安自治條例，因違反憲法並抵觸中央法規而無效，縣府團隊經與縣議會商討後將準備申請釋憲，保障民眾健康及吃的安全！

楊文科表示，新的一年有更多艱難要挑戰，該做的事會勇往直前，全力以赴，元旦開始中央開放萊豬與30個月齡以上美牛進口，但新竹縣絕對會落實食安自治條例「零檢出、要標示、設專區」三大政策。

楊文調再次向民眾掛保證，縣府去年已完成全縣120所國中小營養午餐合約調整，「契約變更協議書」要求團膳廠商和食材供應商，供應的豬肉、牛肉、蛋類及加工品一律採用國產在地食材，讓下一代吃的安心，只要違規記點達30點，就立即中止契約。

楊文科也向縣民報告攸關新竹縣未來30年發展的「五支箭」政策，全力推動「十大交通建設」，打造22座共融式特色公園，也持續如火如荼進行中。

新竹縣元旦升旗典禮參與的團體和民眾相當踴躍，縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、立委林為洲和林思銘及13鄉鎮市長紛向民眾揮手問安，歡喜迎向充滿希望的2021年。會中邀請巴雀藝術與揚音樂集，帶來客語和西方歌曲跨界音樂交流，陸軍專科學校鼓號樂旗隊的表演也相當吸睛。

新竹縣元旦升旗典禮，參與的團體和民眾相當踴躍。（羅浚濱攝）

(中時 )