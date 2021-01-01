為有效改善大型柴油車空氣汙染排放，環保署推出大型柴油車汰舊換新，以及燃油調整及加裝空汙防制設備，換購新車最高補助65萬元，苗栗縣共有2萬2千輛大型柴油車，目前仍有3千輛是屬1至3期的舊型車，環保局提醒車主從元旦起可以透過線上申請。

苗栗縣環保局表示，2020年全年輔導柴油車業者與車主，已完成249輛大型柴油車淘汰補助審核作業，另有10輛大型柴油車加裝濾煙器補助與16輛大型柴油車完成調修燃油控制系統補助，環保局全力推動柴油車減汙行動。

環保局長陳華盛表示，從今年元旦開始，車主可自行透過大型柴油車線上申請補助系統平台，上網申請。依據補助辦法規定，凡於2006年9月30日前所生產的1~3期大型柴油車輛，或2006年10月1日至12月31日間出廠且取得中央主管機關審驗合格證明之3期大型柴油車輛，若將舊車完成車籍報廢及車體回收或過戶，於前後6個月內購買新車或中古車，即可申請補助，最高可補助65萬元。

環保局指出，車主也可選擇加裝濾煙器，車輛加裝後排放的黑煙經檢驗符合補助規定，即可申請補助，最高可補助15萬元。舊車也可選擇調修補助，項目包含噴油嘴、噴射泵浦、引擎系統與清除積碳等，車輛調修後排放的黑煙經檢驗符合排放標準即可申請補助，最高可補助10萬元，若補助費用在5萬元以內，就可以全額補助且不限申請次數，但累計金額不得超過5萬元，呼籲業主或車主盡速提出申請。

(中時 )