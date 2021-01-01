男星高以翔2019年11月在大陸拍浙江衛視真人實境秀《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲，浙江衛視當時成為眾矢之的，既使發文道歉也難撫平粉絲心中不滿，如今一年多過去，浙江衛視昨(12/31)照常舉行跨年晚會，有民眾直擊疑是粉絲開了高以翔的應援車在會場外繞轉，像是對電視台繼續表達無聲的抗議。

被封為「時尚F4」的高以翔2019年底時到浙江寧波錄製外景節目《追我吧》，當天氣溫極低，加上節目流程十分勞累，高以翔在拍攝途中突然腳步放慢，喊了聲「我不行了」，便倒臥在路邊花圃，心臟驟停了3分鐘，送醫急救後仍因心因性猝死不治。

有粉絲開高以翔應援車刻意繞到浙江衛視跨年晚會會場。（圖／翻攝自秒拍）

事發後引來不少網友批評浙江衛視為拍攝不顧人命，甚至揚言抵制，電視台則發聲明表示：「對此意外造成無法挽回的嚴重後果，深感遺憾和惋惜，並願意承擔相應責任」，卻又被眼尖網友發現該聲明和2013年釋小龍助理錄影發生溺斃意外的聲明大同小異，只是改了時間、人名、節目名，有網友為此感慨：「願天堂再無浙江衛視」。

據《新浪娛樂》報導，昨浙江衛視舉行跨年活動，有網友開著螢幕上有高以翔照片的應援車，刻意繞了場館一周，還寫上「天上人間，我們永相伴！高以翔，你是折翼人間的天使」，對偶像離去十分不捨，其他網友見此說：「浙江衛視沒有心」、「轉眼都一年多了」、「我們最好的高以翔先生，就這樣被他們弄丟啦」、「浙江衛視繼續裝聾作啞，互聯網有記憶，一年過去了，還沒有等來道歉」。

(中時新聞網)