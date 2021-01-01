針對蔡英文上午發表的元旦談話，國民黨表示，在兩岸關係方面，首先要肯定蔡英文對於疫情受控後，兩岸能逐步恢復正常交流的承諾，以及增加理解、減少誤解的期盼。但蔡英文也應該逐步兌現自己的承諾，希望可以從國境管制不要再有歧視開始。

蔡英文總統上午在總統府發表新年談話重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話；等疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。

對此，國民黨認為，既然蔡英文強調她處理兩岸事務的一貫原則，「就是共同討論、找出方法、務實解決問題」，就應該拿出誠意，對於內部的不同主張能夠認真思考、務實看待，也希望在新的一年裡，蔡英文能真正把在野黨當作共同解決問題的夥伴，而不是動輒用批判在野黨的兩岸關係主張，來移轉施政不力的焦點。

對於蔡英文希望促成兩岸有意義的對話，國民黨指出，這一直是國民黨所樂見的兩岸路線，期許蔡英文繼續朝著這個方向走下去，同時也呼籲大陸方面應該大開大闔，掃除過去一年來關係緊張、消極對抗的陰霾，兩岸能夠展開對話，為新年立下關係改善的契機。

(中時 )