台中市雙十公車優惠新制「市民限定」今天上路，市府日前規畫95處申請綁卡地點，但因元旦為國定假日、綁卡服務今天暫停一天；此外，2日、3日雖為連續假期期間，已公布的29處圖書館及6處捷運站仍照常提供綁卡服務，4日以後原開放的95處申請地點也將繼續提供綁卡。

針對已持有台中市敬老愛心卡的市民，交通局指出，敬老愛心卡持有者不必另外綁卡、即可享雙十公車優惠，且今年1月1日起持敬老愛心卡搭乘公車的優惠也大大升級，未來持台中市敬老愛心卡搭乘公車10公里內不扣點、搭乘超過10公里最多扣10點，另搭乘台中捷運可享有半價之優惠，當卡片點數用完時才會扣現金。

此外，台中市府日前透過各國小協助滿6歲、未滿12歲兒童申請兒童卡，若尚未在學校申請者、或是已滿6歲但還沒就學且設籍台中的孩童，也可到各區公所免費申請第一張兒童卡；交通局強調，無意願申請兒童卡者，也可自備「半票卡」至市府公布的95處申請地點綁定乘車優惠。

交通局提醒民眾，在「市民限定」網站填寫申請資料以後，仍需至95處申請地點臨櫃靠卡綁定優惠，才是真正完成綁卡作業，1月1日起才能續享雙十公車優惠！

交通局表示，從今天開始，民眾若是使用未完成綁定優惠的電子票證搭乘台中市公車，全票將會被扣15元，後續將再依實際搭乘距離長短於下車時扣款，呼籲市民特別留意；市民限定政策相關訊息可至市民限定網站（https://idoor.taichung.gov.tw/）查詢。

(中時 )