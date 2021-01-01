苗栗縣政府與交通部、農委會等單位合作，於石虎路殺熱點道路增設防護網、動物友善通道，圖為石虎行走友善通道，可免於遭路殺的風險。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府為改善石虎路殺問題，在行政院農委會林務局及交通部公路總局經費挹注下，展開「苗栗縣大尺度石虎路殺風險評估」研究調查，依研究成果完成友善環境之野生動物通道工程及防護設施工程，苗栗縣石虎路殺通報案從2019年24起，2020年降為9起，農業處表示，改善成效已慢慢浮現。

苗栗縣為石虎重要棲地，因早年道路規畫未有生態檢核制度，導致棲地遭道路切割，石虎若要覓食就得穿越公路網，造成路殺遺憾。農業處表示，改善石虎路殺問題，需以石虎受路殺威脅程度，依道路結構與周圍環境提出改善對策，並連結棲地的營造保護，不僅非短期可完成，也需要龐大經費支應。

苗栗縣政府辦理石虎路殺改善對策已3年，在林務局及公路總局經費挹注下，依據研究成果完成苗29線友善環境動物通道工程、苗140線生物擇要防護工程、防止石虎路殺設施建置計畫及老庄溪跨河野生動物通道工程。交通部與農委會特有生物研究保育中心合作，在省道、國道進行防護設施工程。

農業處自然生態保育科統計，苗栗縣前年共有24隻石虎因路殺死亡，民眾保育意識抬頭，加上道路設施改善，有助路殺防治，去年石虎路殺通報案件只有9起，其中8隻石虎死亡、1隻搶救成功後野放，另外林務局為提升農民與社區民眾的石虎保育觀念，也持續辦理生態給付。

保育科表示，即使未曾發生過路殺的道路，仍然有可能發生路殺，未來縣府仍會持續關注推動石虎路殺改善，有新的政策推出，將立即公布於縣府農業處網站內石虎保育專區，請鄉親支持，期待新的年度，不再有石虎路殺事件發生。

(中時 )