雞排妹鄭家純擁有E奶姣好身材，加上直率犀利的發言累積不少粉絲，儘管前陣子陷入醫美診所糾紛，她仍在2020最後一天曬美照祝賀粉絲「新年快樂」，儘管她難得包緊緊，卻被網友發現在跨年夜當天，雞排妹竟然被悄悄「襲胸」，本人卻渾然不知。

雞排妹在臉書曬出一張美照，只見她身穿灰色上衣，全身包得密不透風，白色愛貓腫腫就躺在她的胸前，將貓掌放在她豐滿的上圍上，雞排妹也在內文表示：「阿純和腫腫預祝大家新年快樂。」雞排妹露出一雙無辜大眼，再次電翻大批死忠粉絲。

雞排妹曬出和愛貓的合照。（圖/翻攝自雞排妹IG）

更有不少老司機歪樓直呼，「羨慕那隻手」、「手摸哪裡…XD」、「把手放開，讓專業的來。」感受到粉絲的熱情，之後雞排妹索性在留言區上傳一段8秒影片，能看到種腫放肆躺在他的胸上，讓粉絲再度暴動，「羨慕那隻手」、「手摸哪裡…XD」、「把手放開，讓專業的來。」

網友敲碗想成為腫腫。(圖/翻攝自雞排妹IG)

事實上，前陣子雞排妹才捲入醫美診所的風波中，引來不少負評纏身，而她也透露，實在沒有心思去在乎這些，光是要忙演藝事業和副業就完全忙到沒自己的生活了，如今又曬出美照祝賀新年，看起來好心情似乎沒有被影響。

(中時新聞網)