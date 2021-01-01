含萊克多巴胺的美國豬肉將於今日（1）起擴大開放進口，但消費者普遍仍存有疑慮。位於台南市青年路的「東菜市」傳統肉攤業者陳碧琴指出，目前賣家能做的，就是趕緊貼上「台灣豬證明標章」，讓消費者安心。陳碧琴也表示，希望政府持續擴大宣傳，否則豬肉買氣恐因此下滑。

陳碧琴指出，事實上，還是有許多民眾對於豬肉有疑慮。她舉例，像是有長輩在萊豬都尚未進口前，就宣稱自己「不再吃豬肉了！」也有民眾於元旦前夕，買了大量豬肉回家「囤貨」，相當憂心吃到「萊豬」，甚至不乏有合作數10年的小吃攤，也一再向業者確認「是否使用國產豬？」

陳碧琴坦言，其實消費者大可放心，菜市場裡所販賣的豬肉，絕對都是國產的溫體豬肉，且目前攤位都貼有由農委會、南市府等所發放的「台灣豬貼紙」，一目了然。陳碧琴進一步解釋，如果是進口豬肉，一定是經過冷凍且硬梆梆，除外觀上可輕易分辨，口感上也輸國產溫體豬肉很多，因此消費者不必擔心在菜市場買到萊豬。

陳碧琴還說，歲末年終之際，民眾喜愛圍爐吃火鍋，因此包括梅花肉、五花肉等，都是近期暢銷產品；因此，陳碧琴呼籲，政府要擴大宣傳力道，讓民眾安心消費，否則未來幾個月內，恐衝擊買氣與業績。陳碧琴也解釋，目前「東菜市」裡頭的20餘家豬肉攤，全部都販售國產豬，上午南市府衛生局也甫稽查完畢，民眾可安心選購。

(中時 )