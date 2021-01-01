天后阿妹跨年演唱帶來7萬人潮，製造商機卻衍生不少亂象！1名住在演唱會場附近的陳先生將車子停在家門口，後車窗遭人惡意破壞，機車也被移至大馬路上，他大嘆無奈又傻眼。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

天后阿妹跨年演唱帶來7萬人潮，製造商機卻衍生不少亂象；1名住在演唱會場附近的陳先生將車子停在家門口，後車窗卻破了，原本以為是熱漲冷縮造成的，調閱監視器才知道是遭人惡意破壞，損失超過1萬元。此外，他的機車停放在自家門口，卻無故被一對尋找車位的情侶將機車移到馬路中央後，這對情侶竟若無其事的離開去聽演唱會，他大嘆傻眼又無奈。

經過陳先生調閱監視器畫面後，發現3名戴口罩的年輕人，從暗處走出，其中1名穿著牛仔褲的男子，跑到陳男車輛後方，使勁將後車玻璃上的後視鏡把手用力往上扳，發出巨大聲響，引來陳男飼養的愛犬狂吠，另名同行男子愣了1秒，隨後就裝作若無其事的往前走，另支監視器則明顯拍下一行人身影，陳男說不是附近住戶，推測是來聽演唱會的民眾，不知道是因為天冷想活動筋骨，還是手賤隨機破壞。

不料，就在車窗玻璃被破壞後20分鐘，陳男停在自家門口的機車，也被1對尋找停車位的情侶隨意移動，畫面中女子擅自將陳男機車牽到馬路中間，然後讓開車男子將汽車停進來，就將他人的機車丟在大馬路中間，若無其事的去聽演唱會， 直到陳男想要外出買東西，才發現機車被移動，只能感嘆這些跨年民眾太沒公德心！

陳先生表示從未與人結怨，也沒有和他人發生行車糾紛，不可能是被挾怨報復。以往跨年都有類似事件發生，但今年這次實在太誇張，他不得不報警處理，希望警方能積極找到嫌犯，保護民眾財產安全。

(中時 )