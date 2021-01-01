達比修有在2017年季後與小熊簽下6年合約，他當時以為就會在小熊隊待到退休，沒想到本周一通電話讓他得知自己將被交易到教士隊，讓他除了「震驚」以外沒有其他情緒，他今日舉行線上記者會，談到在小熊隊的日子還讓達比修一度哽咽落淚。

達比修要被交易的事還是他自己在推特上看到的，前幾日數名美國記者在推特爆料達比修要被交易，他本人還親上推特發文，表示自己手機沒響，根本沒接到消息，結果1小時之內他就接到電話了，「我完全沒預料到我會被交易，而且那天史奈爾才公布會到教士而已，所以我真的很震驚，但不是不好的那種。」

而談到在小熊隊3個球季的時光，達比修還因此情緒激動而暫停了2次，他感謝教練團和球迷包容他在加入首年因傷表現不佳，回想起球隊並肩作戰的隊友，他也忍不住紅了眼眶，當有一位芝加哥媒體感謝他在小熊隊的付出時，達比修還因此潸然淚下。

達比修與小熊的6年約還剩3年5900萬美金，教士去年戰績是國聯第2，季後除了達比修之外，還網羅王牌投手史奈爾，以及韓籍明星游擊手金河成，新球季想要衝擊世界大賽冠軍，「我認為教士是目前最好的球隊之一，事實上我在上個球季就很希望能對決教士，這樣才能知道我的實力如何，而我一直想和最好的球隊效力，很高興加入像教士這樣強大的團隊。」

達比修還透露一些小故事，在他在大聯盟起點遊騎兵前1、2年，他媽媽就曾預言有一天他會加入教士，此外自從他確定要轉隊之後，他也不斷讓小孩從YouTube上觀看教士比賽的精采片段，「他們是強大的球隊，我期待能看到他們的打擊練習。」

(中時 )