2021年全國第一場全民參與的體育活動「2021元旦健走-平安沒事，健康花路米」今天上午8點半於圓山花博公園盛大開場，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園，回程則沿基隆河左岸回到會場，全程約7公里。

邁向第18年的元旦健走活動，本屆吸引6千多位民眾報名參加，教育部體育署署長張少熙表示，能以運動開啟新的一年，不僅為自己的健康打下基礎，也為腳下所踩踏的這塊土地祈福。

因2020年新冠肺炎全球大流行，主辦單位以「平安沒事、健康花路米」為本屆元旦健走活動主題，希望透過持之以恆的規律運動，提升自我免疫力，為自己累積對抗病毒的資本，並透過這次活動傳達平安、健康及規律運動的重要性，也向「防疫有功的無名英雄們」致敬，用健康的心情，迎接新的一年。

健走是一項低強度的有氧運動，場地的限制少，不需太多裝備，適合各年齡層民眾參與，體育署邀請大家邀集親朋好友一同走出戶外，走出健康，走出活力，用「運動」迎接旺牛年的到來，突破自我，讓自己健康滿滿。

2021元旦健走行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園，回程則沿基隆河左岸回到會場，全程約7公里。（大會提供）

(中時 )