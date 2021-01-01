蕭敬騰（老蕭）31日在「臺北最High新年城-2021跨年晚會」擔任壓軸演唱嘉賓，陪大家迎接新的一年，演唱到第二首歌〈王妃〉時，因踩空不慎跌倒，不過重摔後他沒中斷表演，敬業地躺在舞台上把歌唱完，事後也強調「我沒事」，更示範跳高落地，告訴大家自己真的沒受傷。

不過這一摔還是讓台下和電視機前的觀眾都嚇壞了，對此，經紀人Summer也還原了現場的狀況，她說自己在控台看得很清楚，知道老蕭沒有摔重，也知道他會解決，所以完全沒擔心，「只是褲子被扯開，害他後面表演一直顧褲子」。

並透露老蕭之所以會跌倒是因為被舞台跟舞台間桿子勾到，但幸好他平常有在運動，所以反應很快，「跌倒時一手握麥克風，一手扶地，屁股先著地，專業的躺著繼續演唱，間奏又自己跳起來，沒有受傷，謝謝大家關心」。而行程滿檔的老蕭，不只昨天跨年夜台中、台北兩地趕場，今晚還要到台中麗寶樂園演出。

(中時 )