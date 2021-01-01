東元醫院生下元旦寶寶的楊懿愛（右二），縣長楊文科（左二）致贈禮物得知楊婦是生第3胎說「可以領5萬喲！」（羅浚濱攝）

新竹縣2021元旦寶寶上午有8位，其中在東元醫院待產的孕婦楊懿愛，在凌晨1點10分生下第3胎女兒，夫婦倆奮興說「好多1喲！」縣長楊文科訪視說「生第3胎可以領5萬喲！」並致贈金鎖片和育兒用品，強調縣府團隊會持續推動嬰幼兒福利，鼓勵縣民放心生孩子。

新竹縣出生率全國名列前茅，去年有4338位新生兒誕生，2021新元旦到上午共誕生8位元旦寶寶，東元醫院有5位，中醫大新竹附醫有3位，唯一生第3胎的是產婦楊懿愛，丈夫是竹科人在智邦科技任職。

楊懿愛說，她是東元醫院的員工，和丈夫都很喜歡小孩，已育有1男1女各差2歲，很高興第3個小女兒在元旦出生，夫妻倆都相當開心！

楊文科偕夫人到東元醫院恭賀新生兒誕生的家庭，表示會持續推動嬰幼兒福利服務工作，提醒新生兒家庭可申請「新生兒營養補助」，第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元，3胎以上補助10萬元，同時會增加縣內公共托育服務，讓新竹縣青年「願婚、敢生、樂養 」!

社會處長李國祿表示，新竹縣鼓勵私立幼兒園及托嬰中心加入準公共化政策，目前托嬰中心58家，其中竹北有47家，核定收托2437人，現收托1631人，尚可收托806人。居家保母699人，可收托2796人，實收1199人，尚可收托1597人。

衛生局長殷東成也提醒，新生兒出生3個月內要做免費聽力篩檢，免費肺炎鏈球菌疫苗從寶寶出生起滿2月、4月、12月到15月各接種1劑，可有效預防肺炎鏈球菌引起的疾病。

(中時 )