桃園一名大樓住戶2017年向管委會反應馬桶不通，對方找來衛生公司疏通糞管，不料衛生公司在疏通過程未裝回馬桶，導致夾雜貓砂的糞水從管線溢出，淹及家中客廳、臥室等處惡臭難聞，他最後向衛生公司和管委會求償50萬，法院認為基於專業，該公司沒做防護措施有缺失，管委會也未盡通知義務，判各需賠12萬。

該住戶在判決書中指出，他住在8樓，該大樓的3樓、5樓、8樓及10樓在2019年7月發生馬桶不通情形，通知管委會後請衛生公司負責疏通共管阻塞，但他控訴施工中沒有將馬桶裝回，或採取防範措施，管委會也沒有相關防範措施，或是公告住戶應配合裝修等，導致某日馬桶拆除後的糞管竟溢出糞水，裏頭還夾雜著別住戶的貓砂。

該住戶說，糞水最後淹至家中客廳、廚房、臥室，就連走道、牆壁、神桌，以及鞋櫃等家具都遭殃，水淹深度甚至達4公分，整間屋內因沾染糞水，充斥著惡臭難以清潔，他因觸碰到髒水導致皮膚炎，事後再委託他人消毒清潔、重新油漆並添購傢具等，向管委會、衛生公司求償50萬元。

管委會總幹事表示，衛生公司有將各戶馬桶敲除並通糞管，因繼續向上檢查，尚未裝設馬桶，而讓糞管裸露在外，事前衛生公司沒通知住戶注意事項，拆馬桶後也沒做防護措施；施工人員也坦承，當時沒有人跟住戶說要做什麼防護。法院認為，衛生公司基於專業應可預見糞水可能從糞管溢出，最後判處管委會、衛生公司各應賠償黃12萬1100元，一共24萬2200元。

(中時新聞網)