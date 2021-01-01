高雄市市長陳其邁昨日（2020年12月31日）專程前往探訪獨居長輩，親手為阿嬤們戴上手套、圍上圍巾，獲網友大讚「暖男」。（圖／取自陳其邁臉書）

高雄市市長陳其邁昨日（2020年12月31日）專程前往探訪獨居長輩，親手為阿嬤們戴上手套、圍上圍巾，獲網友大讚「暖男」。（圖／取自陳其邁臉書）

昨天是2020年的最後一天，高雄市市長陳其邁專程前往探訪獨居長輩，並親手為2位阿嬤戴上手套、圍上圍巾，盼她們在「霸王寒流」襲台的時刻，能過上一個平安溫暖的冬季。陳有「暖男」之稱，此舉更讓超過2萬名網友按讚，不僅大讚他細膩又貼心，更有人封他真是「高雄第一暖男」。

陳其邁昨日（2020年12月31日）在臉書發文，表示從30日晚間起天氣越來越冷，他分別前往探視2位高齡獨居長輩，為兩位阿嬤戴上手套、圍上圍巾，希望給他們一個平安溫暖的冬天。

陳其邁表示，今天到1月1日，受到寒流影響，全台各地氣溫明顯偏低，高雄市有10度以下氣溫發生的機率。陳強調，這幾天，特別要提醒大家加強保暖，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病；使用瓦斯熱水器及電暖器具時，注意室內通風及用電安全。不僅如此，陳也提醒農作物及水產養殖業，要留意寒害，農業局、海洋局，也會隨時關注農漁業狀況；全體市民朋友更別忘了要隨時戴上口罩，防範流感和疫情的變化。

文章一出，一日內即獲得超過2.2萬個讚、近400則留言與近200次分享。網友紛紛回應：「市長大暖男」、「阿嬤看到邁邁笑得好開心」、「寒冬送暖，其邁市長很溫馨」、「暖男邁邁市長做事用心貼心、送給阿嬷溫暖，加油、加油、高雄市民之福」、「邁邁是高雄第一暖男」、「邁邁市長真誠的愛與溫暖，就是最佳的大心禦寒，相信長者們一定會非常感動、溫暖與難忘」。

(中時新聞網)