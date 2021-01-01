實踐大學前校長陳振貴投身教育工作近30年，近期推出著作《從泥土中站起來：番薯王成為大學校長──陳振貴的實踐之路》，不只完整回顧個人成長背景還有學經歷，書中也觸及諸多高教問題，包含少子化、新南向與私校經營等困境，諸多意見提出，盼能作為我國高教永續經營之道。

陳振貴是虔誠的天主教徒，他在著作簡介特別引用《瑪竇福音》第20章第25與27節：「社會領袖權柄來自制度體系，教會領袖權柄來自贏得尊敬。屬世的領袖是一個團體的領袖。屬靈的領袖是一個群體的僕人」，表達自己是「教育志工」，並在擔任國內外校長長達27年的時間，就是以事業熱忱加宗教愛心，來擔任大家的志工，服務全校師生。

陳振貴的高教工作資歷完善，曾擔任實踐大學校長、嶺東科技大學校長、靜宜大學校長，現任大漢技術學院客座教授，兼任社團法人台灣評鑑協會理事。

陳振貴在書中自序提到，甫退休之際，將自己所曾走過的路與從事高等教育的故事，書寫整理成冊，一則嘉許自己終身辛勤耕耘教育工作職場的辛勞，二則可以提供給有志青年學子參考學習。

由於在台美兩地高等教育職場服務的年資最久，付出的心力與經驗心得也較為多元豐富，陳振貴指出，因此將書名訂立為《從泥土中站起來：番薯王成為大學校長――陳振貴的實踐之路》，以饗關心高等教育發展的讀者及自勉，特為自序。

(旺報 )