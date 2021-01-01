台灣已經有2例英國變種病毒個案，指揮中心因應英國疫情嚴峻，急追自12月13日零時起，從英國入境及過去14日有英國旅遊史的人，都要去集中檢疫所檢疫，預計有200人，其中有124人已完成居檢，111人已採檢，初步結果出爐，共106人的核酸檢驗結果為陰性、5人結果尚未出爐、13人安排採檢中。

繼日前案792少年下機後發燒，成為國內首例英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心昨天公布，比對21株確診者檢體後，又發現英國返台的確診個案791，也是感染變種病毒，且入境台灣比案792還早。

中央流行疫情指揮中心目前緊急將12月13日起自英國入境，以及最近14天內有英國轉機或是旅遊史者，約200人進行採檢、追蹤，若有確診者，同樣會進行病毒定序比對是否為英國變種病毒。

指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞今天表示，200個人已有124人完成居家檢疫，76人仍在居家檢疫中，而檢疫期滿的124人，已有111人被採檢了，其中有106人的核酸檢驗結果為陰性、5人的檢驗結果尚未出爐、13人安排採檢中。

(中時 )