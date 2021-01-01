台灣詐騙案爆多，銀行幫防堵，四年可攔下破億元被騙走！永豐銀行發布統計，2017年至2020年11月底，防堵疑似遭詐騙總金額逾億元、累計約350案。永豐銀行表示，近四年協助政府推廣全民反詐騙，累計全台各分行通報防阻詐騙總金額約1.2億元、案件數逐年增加。

永豐銀行分析，各類案件中，5成以上為「假親友」手法最為常見，「假投資」則是金額最高、多筆逾新台幣百萬元，此外，詐騙手法推陳出新，像2020年為防範新冠病毒疫情，「匯款購買口罩」就成為詐騙手法之一；永豐銀行強調，隨年關將近，各分行持續以嚴密的防詐騙通報網絡，與民眾一起守護自身資產。

永豐銀行表示，2020年以來至2020年12月3日，防堵詐騙案件共計113件，其中以「假親友」名義詐騙件數比例為大宗62件，險遭詐騙累計總金額逾900萬元，但以「假投資」名義詐騙件數則為26件，累計總金額逾1,800萬元，為所有詐騙案件中總金額占比最高的類型，其中有5起案例客戶年齡介於20至30歲，受害對象多為透過社群軟體，被假冒在國外的家人親友所詐騙。

同時，案例中也發現，因應新冠病毒疫情，詐騙集團欲利用民眾搶購口罩心理，透過LINE指示於搶購口罩前須先匯款入帳等理由，伺機下手行騙，經由行員勸阻並通報轄區警員協力才成功擋下。

除配合警方通報機制外，永豐銀行指出，永豐銀行各分行也定期宣導防詐騙流程、更新詐騙手法資訊及進行防詐騙及防搶防災演練，由第一線行員初步研判及主動關懷匯款用途及匯出地區，並透過詢問客戶的匯款情境，如定存解約匯款、匯款神情慌張、是否因接獲陌生電話或公務機關欠稅繳費等匯款狀況及後端通報機制，積極與政府一同防堵，協助客戶遠離詐騙。

(工商 )