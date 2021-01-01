圖為二信高中「時報金犢獎」勇奪品牌設計獎第一名及新銳獎的作品為「小小空間大大享受」。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

有亞洲「青年創意奧斯卡」之稱的「時報金犢獎」頒獎典禮落幕，二信高中廣設科由陳良蕙老師指導的創作團隊，發揮創意與實作能力，展現廣告人的實力，為pocky食品設計出「小小空間大大享受」的作品，獲評審青睞，在第一階段台灣區賽中勇奪品牌設計獎第一名及新銳獎，進入第二階段全球總決賽再抱回一座最佳新銳獎及獎金一萬二千元，表現相當出色。

二信表示，這項比賽從在校研究所學生到高中生均可參加，是全球廣告設計傳播相關大專院校及高中職師生最重視與必定參加的創意設計比賽，參賽類別分為一般廣告設計類、技術類及指定品牌類，今年邁入二十九屆，共吸引全球1148所院校，取得全球各地超過七萬件作品參賽。

二信指出，因為參賽對象為研究生、大專生及高中生混齡參賽，為了鼓勵及肯定高中職生參賽，特別為高中職生設置新銳獎及最佳新銳獎，二信高中這次在不分齡的品牌設計類脫穎而出拿下台灣區賽第一名，進階到全球決賽取得最佳新銳獎，可說是相當不容易。

二信指出，這次獲獎的作品為「小小空間大大享受」，由該校廣設科三年級賴奕璇、張苡芊、陳虹菱、顏妤卉等四位同學，為pocky巧克力以「分享」為主題創作「因為pocky和樂融融」的一般廣告設計，運用享受時光為主軸，在小小的空間中沈浸在自己的世界。

二信透露，學生們藉由三個系列表達三種不同的分享，從一個人的獨樂樂，兩個人的融洽到三個人的家庭和樂，表現出商品在不同場合所擔任的不同角色，也藉由該商品讓人們有了不一樣的「和樂融融」。

二信強調，學生能在時報金犢獎中脫穎而出，可說是相當不容易，全世界最大的廣告獎「坎城創意獎」總共不過六萬多件作品，而金犢獎共計七萬多件作品，金犢獎不僅是一項比賽，更是老師及學生交流的平台，參加一個獎能接觸到高達七十萬的瀏覽，可說是一項很大的商機，學生在業界肯定的金犢獎中獲獎，未來的求職過程必然有很大的加分。

(中時 )