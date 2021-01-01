元旦連假第一天，國道三號中寮隧道今（1）日2時許傳出5部車連環撞車禍，有7人受傷送醫，初步了解都是擦挫傷，暫無命危險。由於連假出遊車潮，導致該路段一度回堵10公里，車禍現場目前仍在處理中，目前車禍已排除，車流也已恢復暢通，目前全線恢復正常。

(中時新聞網)