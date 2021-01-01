國3中寮隧道5車連環撞致7傷 車流回堵10公里 15:092021/01/01 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號中寮隧道今（1）日2時許傳出5部車連環撞車禍，車流一度回堵10公里，目前已恢復正常。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元旦連假第一天，國道三號中寮隧道今（1）日2時許傳出5部車連環撞車禍，有7人受傷送醫，初步了解都是擦挫傷，暫無命危險。由於連假出遊車潮，導致該路段一度回堵10公里，車禍現場目前仍在處理中，目前車禍已排除，車流也已恢復暢通，目前全線恢復正常。 國道車流漸增 部分路段時速不到40公里 國道南下車潮下午紓解 8條省道今易塞 (中時新聞網) #中寮隧道 #連環撞 #10公里 #車禍 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦連假首日 蘇花改南下車流順暢啟動車牌辨識疏導 13:082021/01/01 生活 本波寒流逐日減弱 這天北台轉濕涼有雨 11:192021/01/01 生活 特斯拉去年交車50萬輛 可達陣 04:102021/01/01 全球財經 國道一早路況順暢 6路段上午恐壅塞 09:502021/01/01 生活 花蓮市區7路口建置自動偵測系統 科技執法交通違規難遁形 14:352021/01/01 生活 人多亂象多 阿妹開唱鄰近居民汽機車遭殃 14:262021/01/01 社會 陽明山假日擠爆 這地點卻充滿禁忌被封「全台第一陰屍路」 09:002021/01/01 娛樂 苗栗縣環保局 鼓勵大型柴油車加裝防空污設備 14:222021/01/01 生活 警匪追逐連開11槍 1爆頭3送辦 04:102021/01/01 社會新聞 竹縣8名元旦寶寶 楊婦生第3胎領5萬 14:592021/01/01 寶島 北市抓改裝車 高噪音照相今上路 04:102021/01/01 地方新聞 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 貓砂倒馬桶阻塞管線 大樓冒出惡臭糞水 住戶崩潰 - 社會 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 27名大學生跨年開遊艇趴 印尼僑生摔入淡水河下落不明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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