韓職國家隊球星金河成透過入札制度挑戰大聯盟成功，獲得教士隊合約，今日雙方合約曝光，教士提供4年2800萬美金(約7.9億台幣)合約，加上激勵獎金總額高達3200萬美金(約9億台幣)，不過資深記者海曼（Jon Heyman）在推特爆料，金河成捨棄簽長約，追求之後能投入自由市場挑戰更高身價。

大聯盟官網指出，金河成與教士簽下4年2800萬美金合約，教士必須付給金河成韓職母隊Kiwoom英雄隊約500萬美金的轉隊費，金河成的合約中包含2025年賽季的共同選擇權。

此外資深記者在推特上爆料，原本教士要開給金河成5至6年長約，不過他希望能證明自己，他今年僅25歲，等4年約走完後他仍有本錢投入自由市場試身價。

金河成是本季最受矚目的內野自由球員之一，他在韓職7個球季中主要擔任游擊手、三壘手，打擊三圍繳出.294 / .373 / .493，今年長打火力增加，有30轟、109打點的成績。不過目前教士隊在這兩個位置分別有小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、馬恰多（Manny Machado）兩名守備同樣出色的球員，未來可能轉往二壘位置，甚至必要時不排除到外野。

(中時 )