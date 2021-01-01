「交換禮物」遊戲難免讓人既期待又怕受傷害，深怕拿的禮物會嫌到不行，結果一名女網友日前發文抱怨，自己拿出一樣珍藏12年的物品與朋友玩「交換地獄禮物」，沒想到竟然被公認是「超地獄」，讓她覺得這個遊戲又愛又恨又怕。而她被嫌爛的禮物原來是10多年前馬英九與蕭萬長競選總統的文宣衛生紙。

原ＰＯ在臉書社團爆料公社發文寫道，跨年夜與朋友聚餐玩「交換地獄禮物」，規則是不限金額、不能活體、全新、長寬高不能超過80cm，被評選最爛的可以獲得當天免費晚餐。「於是，我想了三天，看見男友準備了2014年的年曆兩大本（一天一天撕下來的那種），旁邊就有一個非常有紀念價值的物品，我就把它當做我的禮物送了出去」。

沒想到活動當天，她的禮物真的被票選為最爛「地獄禮物」，讓她好氣又好笑的表示，她被票選最爛第1名的禮物不用花錢、沒超過長寬高、也不是活體，完全符合遊戲規定，是全新未拆封、又具有紀念價值的「2008年馬英九參選（總統）的衛生紙」。

女網友笑稱，如果自己交換到馬英九12年前參選總統的衛生紙，絕對會說這餐我請客。（圖／翻攝自爆料公社）

原ＰＯ笑說，這禮物明明是酷斃了，而且這個衛生紙珍藏了12年了，12年了耶！真的很有紀念價值， 很威誒！現在誰會有呢？ 「要是我拿到應該會直接說這餐我請客」。

網友們看到這個禮物紛紛笑翻留言：「天阿！這個多久了，我想看看交換到這個禮物那個人的表情！」「ㄟ.....居然是微笑老蕭耶~」、「這包少說也有10年了，不知道有沒有收藏增值的空間？」、「是要地獄禮物，不是讓自己有機會進地獄的禮物呀(被打死)！」

(中時新聞網)