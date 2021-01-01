台電北市區營業處12月31日下午舉行新、卸任處長交接典禮，卸任處長朱榮貴榮退，遺缺由基隆區營業處長張建川接任，今日儀式在台電王副總耀庭監交下，張建川由朱榮貴手中接下印信，並宣誓就任台北市區營業處處長。

台電指出，前處長朱榮貴在台電服務年達39年餘，十分平易近人，風格開明、尊重員工，從107年接任台北市區營業處處長，在任期間積極推動電力穩定，並帶領同仁參加多項公益活動，即將退休的朱榮貴處長表示內心充滿了不捨，也祝福同仁工作平安。

監交人台電副總王耀庭表示，前處長朱榮貴任事認真積極負責，決策明確，對上級交辦事項均能全力克服困難，圓滿達成任務服務，期間始終秉持一貫敬業精神，以身作則，犧牲奉獻全力推動業務，績效有目共睹，是一位非常優秀的處長。

台電指出，新任處長張建川，學經歷豐富，曾任台電台北市區處副處長，任職期間勇於承擔，注重地方溝通，帶領同仁積極處理完成使命及協助用戶安全穩定用電。

經過歷練，再度回到台電北市區處服務，張建川表示，未來將持續追求提供穩定電力，讓用戶享有優良的用電品質，同時期許工安零災害、勞資和諧，共同營造友善安心的工作環境。

(中時 )