【愛傳媒滾動力頻道專欄】聊起對你最有意義的歌曲,你會同時浮現這首歌初登場時伴隨的情景嗎?

對「我走指南路」主唱(兼鍵盤手)牛淳安來說,他有記憶以來看的第一部小說,當時環繞耳邊的音樂,如今仍深刻的存在名為青春的記憶抽屜裡。

牛淳安與現任「我走指南路」主唱(兼吉他手)的弟弟牛淳權,從小就在鋼琴、吉他的樂聲中長大,曾是民歌餐廳駐唱歌手的父親對兩兄弟的啟蒙,除了音樂技術上的指點,更多時候是伴著兩兄弟在玩「樂」品味裡找出打動人心的的情感和音樂性。

「小時候練琴,爸爸在旁邊常會自然的被音樂感染到哽咽」牛淳安回憶起來,不禁與弟弟對視莞爾一笑,或許就是如此感性而不帶壓力的薰陶,這份承襲自音樂的深愛,也一路讓兩兄弟在步入大學校園後,仍未在課業裡放下撥弦的動力,直闖政大最為知名的音樂比賽「金旋獎」。

走過這多雨的文山區域,踏上金旋舞台,兩兄弟把這潮濕的天氣寫進歌曲,融進經典中文歌「情人的眼淚」,在滂沱看似灰暗如淚的雨季裡,改變心境,漸漸找回輕快的步伐;而哥哥私心將最愛的老歌經典「Raindrops Keep Fallin’ on My Head」,巧妙在表演裡實驗這首歌從未有人嘗試的二重唱詮釋,搭配貝斯手王子安、電吉他手李威樂和鼓手柏寬,共同奪得第35屆金旋獎「重對唱組第一名」,和最佳編曲、現場演出等六項大獎肯定。

這份肯定,就像為這條不打算回頭的音樂路,譜上更多可能的路徑,團員們在斑馬線上的合照,正是兩兄弟和夥伴們成團時的自我期許,在這份旋律帶給聽眾和自己的鼓舞裡,保有「披頭四精神」持續前行,在享受創作的熱度裡,不忘傳遞純粹,卻寓意深遠的正面信念。

