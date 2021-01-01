昨天是跨年夜，天團五月天於桃園舉辦跨年演唱會，卻傳出有5名自主健康管理者落跑，進場參加演唱會。一名網友透露，昨晚參加演唱會後，就開始發燒，體溫飆至39度，他擔心地問「是要打1922嗎？」

該名網友昨（12/31）晚參加五月天跨年演唱會，返家後便開始發高燒，體溫直飆39度，再加上昨晚間爆出有5名自主健康管理者入場觀看演唱會，他透露身體很不舒服，很擔心因此染疫，詢問網友要打1922或直接找診所，還是去急診呢。

貼文曝光後，立刻引發網友怒火，「打1922救護車來接你啊！去掛號路上要再傳染多少人」、「打1922問啦！不然就防護做好去診所請教醫生」、「認真回不開玩笑，建議你先打1922」、「演唱坐你周圍的真的很衰」、「可以自行放14+7的隔離假期了」。

其他人則推測原PO應該只是感冒，認為就算真的確診新冠肺炎，病毒也需要潛伏期，不過為求保險起見，仍建議先撥打1922通報。

桃園巿政府證實，昨天五月天演唱會有5名自主管理者違規入場，警方有進入把人帶出來，另有1人還沒進場就被攔截，將依傳染病防治法開罰，處以最低1萬元、最高15萬元罰款。

(中時新聞網)