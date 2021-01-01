【愛傳媒朱亞君專欄】你的孩子是否也有下列狀況：老愛啃指甲、考試流手汗、上學肚子痛、上臺就口吃、分離焦慮、社群憂慮、別人被罵他卻哭、分組就想逃、不斷洗手的強迫行為……

你的孩子也這樣嗎？你知道這是焦慮嗎？我們要問：焦慮，需要被懲罰嗎？

最受歡迎的超動能兒童青少年專業臨床心理師王意中，又出版新書了！這次要談的是看起來很小，你很容易忽略，但是卻會影響兒童一生的「焦慮」。

這本書要告訴你「焦慮未好好處理，將成為跟著孩子一生的噩夢！」焦慮是警訊，提醒我們：

孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。孩子不說，不表示沒事。

孩子內心焦慮，往往說不出口，但表現於外在行為是求救：「幫幫我！我想要擺脫痛苦！」

咬手、拔頭髮、口吃、猛眨眼⋯⋯從辨識警訊開始，讓孩子學會紓解焦慮，安定成長。

焦慮是很常見的情緒，說來就來，無法控制，更不能說停就停。焦慮不只表現在一處，可能同時有不同狀況。

壓制、懲罰和責罵無法解決焦慮，只是硬逼孩子壓抑情緒，但是焦慮的「源頭」沒有好好處理，孩子將一輩子受影響，失去自信，人際、學習與生活受挫。

本書針對從幼兒到青少年的常見焦慮狀況，協助大人先冷靜自己，同時提出具體、周全的方法，陪伴孩子舒緩當下的緊繃，進而學會當焦慮來襲時，更有能力跳脫情緒困境，出聲呼救。

深呼吸，以靜心傾聽取代怒氣責罵，讓我們成為孩子生命中最重要的安定力量。與焦慮和平共處的五個重要提醒：

一、我們不能期待孩子遇到問題時，自己主動開口說出來。父母、老師在陪伴孩子的過程中，都要非常細膩地去瞭解孩子。

二、你注意到了嗎？當我們說話速度變得很急、很快時，孩子的情緒也會隨之變得躁動。

三、焦慮行為只是一種表象，就像警訊一樣在告訴我們：孩子現在有狀況了！孩子現在需要協助！不要只看到行為表象，而忽略了在這表象底下，孩子要傳達給我們的訊息。

四、每個人的特質不盡相同，這是我們需要尊重，也必須瞭解的。我們不能以大人的立場、版本，一概認為「孩子就應該是如此」。不強迫孩子一定得如何，而是讓孩子練習「覺察」與「判斷」。

五、讓孩子知道大人有焦慮的困擾，不是羞恥、見不得人的。當孩子發現大人願意敞開來談自己內在的焦慮，也是在告訴孩子，「情緒」是可以討論的，更是必須瞭解的。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)