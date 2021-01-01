受疫情與政治因素影響，陸生招生恐中斷，蔡政府力推高教新南向政策，被理解為是要填補大陸招生的缺額，但南向招生漏洞百出。實踐大學前校長陳振貴依舊認為，如要紓解我國少子化困境，還是得守住大陸這個最大的境外生招生市場，而招收陸生屬民間交流事項，如果可能，各校宜更加努力。言下之意是政府不應干預。

陳振貴近日推出新作《從泥土中站起來：番薯王成為大學校長──陳振貴的實踐之路》，並在書中論及諸多高教難題，包含頗具爭議的高教新南向政策，以及受政治與疫情等因素，而面臨中斷的陸生招生等議題。

陳振貴先提到，在擔任實踐大學校長任內，鼓勵台生到大陸實習，「台灣青年要了解兩岸關係，最好的辦法就是親自到對岸見識。」

陳振貴說，有感於當前青年就業不易等現實情況，自2014年5月起，親赴大陸找上海台商協會簽約合作，請當地合作台企，提供實踐大學學生登陸實習的機會，學生並能領到薪水，目前已進行到第6年，而實踐大學學生赴陸實習地點，已從一開始的上海，擴大到蘇州、厦門及武漢等地。

面對狀況百出的高教新南向政策，不少大學都傳出東南亞國家學生違法打工事件，陳振貴還是認為，為因應大學少子化，各大學必須招收境外生，我們要守住最大的境外生市場，還是大陸。

陳振貴指出，2016年之後的大陸學生招生，受兩岸政治影響，人數銳减，已出現警訊，招收陸生屬民間交流事項，如果可能，各校宜更加努力。

陳振貴也提到，我方高教如有意投入新南向招生，我國的競爭對手至少有大陸、日本、韓國等國家地區，要建立學校品牌化、國際化及特色吸引境外生，才能贏得此場競爭。並且各大學應全面設立全英文教學系所或學程，與華語中心，開設華語課程，同時更應開設東南亞語言及政經文化課程，提供學生修習。

陳振貴也建議教育部，鬆綁外籍生與僑生各只能外加百分之10的限制，目前雖各大學皆沒招滿，但只要額度再放寬，相信各校有更大的衝刺空間。

(旺報 )