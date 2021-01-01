女星劉樂妍近年將生活和事業重心移往大陸，時常發表對時事的看法而引起爭議，鮮明的政治立場也讓她常跟網友隔空交火，她新年第一天又在臉書開轟，「你們說蔣介石是殺人魔。我真的不同意，我真的覺得他太仁慈了。如果他當初把你們殺光，還有那麼多事嗎？」

劉樂妍今日在臉書發文抒發心情，透露以前爺爺、奶奶和爸爸過世時，她感覺天都要塌下來了，頓時失去人生意義，然而她始終謹記爺爺的願望，「告訴我我們是湖北恩施宣恩人。那是他兒的家」，她痛心表示，這樣簡單美好的願望，到了2020年卻被摧毀。

劉樂妍坦承，酸民常會說他們家是「殺人魔蔣光頭帶來的國民黨餘孽」，但她認為蔣介石很仁慈，「大陸帶來的黃金，讓台灣在三四十年前就脫貧，亞洲四小龍」，話鋒一轉也提到，她的故鄉2020年才脫貧，並表示不認同大家說蔣介石是殺人魔，「如果他當初把你們殺光，還有那麼多事嗎？」

貼文一出，又再度掀起論戰，引起大批網友不滿，還有人狠嗆她，「妳看要不要乾脆X在大陸算了啦！把妳台灣的身份證健保卡銷毀不要再回來台灣了、賣國賊⋯⋯在古代妳這行為叫作漢奸⋯⋯通常作漢奸到晚年都不會有好下場的！繼續在大陸舔習近平吧！」

(中時新聞網)