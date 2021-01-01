屏東恆春觀光艇擱淺 8人虛驚一場 15:242021/01/01 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春外海一艘觀光艇擱淺，船上8人順利被救出。(黑色豪門企業提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春鎮紅柴坑近來，1日下午1時許，傳出搭載遊客出海觀賞海龜的觀光艇，疑因風浪過大擱淺，海巡人員獲報出動救援，共計救出6名遊客及船長、船員共8人，所幸僅受到驚嚇、並無受傷，詳細擱淺原因仍待釐清。 外海處還有海巡巡防艇戒備，但是因風浪仍大，短時間還無法協助脫困。 房市挨連環拳 來人成交驟降 墾丁半潛艇觀光船擱淺 求助海巡救援遊客驚魂 (中時 ) #擱淺 #觀光 #觀光船 #風浪 #恆春 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最冷清跨年 北市晚會舞台區僅2萬人 07:342021/01/01 生活 大行進場阻升 人幣當前紅線6.5 04:102021/01/01 產業財經 勞工局職訓課助失業者重返職場 台南勞動參與率全國最高 10:082021/01/01 寶島 工業地久未動土 貸款砍至5.5成 04:102021/01/01 財經焦點 高市勞檢台電工地 7缺失罰8萬 04:102021/01/01 地方新聞 鳴日號首發就故障 花近3萬元竟險錯過曙光 13:242021/01/01 生活 阿里山８成老師 通過鄒語檢定 04:102021/01/01 地方新聞 寒流發威 元旦持續低溫 清晨新北雙溪、桃園茶改場8.5度 06:332021/01/01 生活 吃在恆春—發現恆春的獨特美（上） Let’s go eat in Hengchun 09:002021/01/01 生活 阿妹迎2021揪7萬人〈向前走〉 04:102021/01/01 娛樂新聞 髮型師串聯商家 鹽埕爆人潮 04:102021/01/01 地方新聞 寶島熱門新聞 獨》前立委蕭景田拆屋獻地蓋廟 外型曝光民眾驚呼：像飯店一樣 - 寶島 萊豬開放首日 大甲第一市場攤商均有標示 - 寶島 金門金寧鄉元旦升旗 健走加義賣帶來暖流 - 寶島 霸王寒流來襲 樹林警暖心助低收婦人度寒冬 - 寶島 低血糖男電梯前暈厥 幸獲警消協助撿回一命 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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