恆春鎮紅柴坑近來，1日下午1時許，傳出搭載遊客出海觀賞海龜的觀光艇，疑因風浪過大擱淺，海巡人員獲報出動救援，共計救出6名遊客及船長、船員共8人，所幸僅受到驚嚇、並無受傷，詳細擱淺原因仍待釐清。

外海處還有海巡巡防艇戒備，但是因風浪仍大，短時間還無法協助脫困。

(中時 )