新北保大特別為每位員警購置充電式LED爆閃肩燈，提升員警執勤安全。（新北保大提供）

新北保大特別為每位員警購置充電式LED爆閃肩燈，提升員警執勤安全。（新北保大提供）

新北保大特別為每位員警購置充電式LED爆閃肩燈，提升員警執勤安全。（新北保大提供）

新北保大特別為每位員警購置充電式LED爆閃肩燈，爆閃燈掛在員警肩膀上，可讓用路人遠遠就可以看見夜間執勤的員警，提升員警執勤安全，可有效避免意外事故的發生。

新北保大表示，夜間的燈光，除了提供照明與溫暖外，還確保安全，尤其是在道路上更形重要，新北市警局局長陳檡文特別重視員警執勤安全，也多次強調執勤安全的重要性。

紅藍色交替的閃光恰好與警察制服上特有的新北保大「閃電LOGO胸章」相呼應；另外還購買一批新式反光背心供汰舊換新，讓員警都能精神奕奕的服勤。

新北保大大隊長黃南山表示，保安大隊員員警巡邏區域較廣，且因應轄區治安狀況，巡邏或路檢執勤大都是在夜間的道路或聯外橋梁上，因此員警身上的警示燈光相對重要，小小的1個肩燈，代表著一份對員警安全的關心與守護，希望藉此能有效減低員警下車執勤時發生事故的風險，順遂各項勤務執行，以全力維護民眾安全及優質的治安環境。

此次特別請剛畢業分發不久的女警和資深霹靂男警示範穿戴爆閃燈及反光背心，而員警實際使用後也說，充電式LED爆閃肩燈相當實用，在夜間的閃光亮度非常醒目，出勤時往肩上一夾就可以攜帶，沒電也可立即將電池回充，對於經常在街頭巡邏的員警，安全更加有所保障。

(中時 )