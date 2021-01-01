全球體壇2020年受到新冠肺炎全球大流行賽程影響甚鉅，許多比賽延期或取消，教育部體育署去年3月16日核定啟動運動彩券緊急應變計畫，提出增加投注標的、強化玩法及動支責任準備金以提高獎金支出率等三大措施因應，在這樣的努力下，2020年運彩全年銷售額仍達新台幣405億。

自2020年3月17日起啟動運彩緊急應變計畫起，到2020年12月31日止台灣運彩合計提供638個投注標的，共2萬8千908場賽事，創造319億銷售，以經銷商6.25%的銷售佣金計算，已彌補1574家共19億9767萬收入，平均一家經銷商挹注127萬元銷售佣金收入，另外，全年度(1月1日到12月31日)銷售額更超過405億元，與2019年銷售額相當，相較日本、澳洲、德國、荷蘭、菲律賓及中國大陸等國家前三季的運彩相關銷售均大幅衰退30%到60%不等，是台灣防疫有成的另一個肯定。

體育署表示，美國職籃去年3月12日宣布無限期延賽後，世界各國主要運動賽事幾乎全部停擺，緊急應變計畫的措施就是讓台灣運彩可以把當時尚未因疫情停賽的賽事納入投注標的，其中包括電子運動競技項目，在體育署核定發行損失、賠償責任準備金7億元額度內，提供具吸引力的單場及場中投注玩法鼓勵消費者投注，在疫情趨緩、各大主要賽事陸續回歸時，也可以加碼增開獎金支出率較高的玩法，有效回補原預期之銷售缺口。

台灣運彩補充，感謝教育部體育署在疫情最艱困的時刻，啟動緊急應變計畫，以實際行動支持運動彩券的銷售，另在經銷商紓困方面，除體育署緊急動用運動發展基金撥付1334家經銷商3月份之紓困補助金1萬元，在紓困2.0方案（4月到6月）、紓困方案3.0（7月-9月），也補助1356家經銷商約9765萬元，幫助經銷商度過疫情難關，未來持續努力，提供更好投注服務，提升台灣運動產業規模。

(中時 )