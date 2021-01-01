蘇志燮、孔劉、姜棟元、玄彬被粉絲封為韓國「四大公共財」，今(1日)其中38歲的玄彬認戀去年合作《愛的迫降》的孫藝真，俊男美女的戀情引來許多粉絲祝福，而翻開兩人過去戀愛史，玄彬歷任女友都是大美女，包括「喬妹」宋慧喬、姜素拉等，孫藝真早年也和許多男神傳緋聞，但從未認戀。

玄彬（中文正名為炫彬）2003年演出電視劇《Nonstop4》和《保鑣》出道，後來和金宣兒演出《我叫金三順》一砲而紅，他第一個認戀的圈內女友是身高172公分、身材火辣，演出《魔女由熙》的黃智賢（황지현），兩人被拍到一起滑雪，但因媒體過度關注，不久後戀情告吹。

玄彬過去曾和黃智賢、宋慧喬、姜素拉交往。（圖／翻攝自ji_hyun_hwang0301/ IG；中時資料照片；翻攝自reveramess_ IG）

玄彬圈內的第二位女友是「強力發電機」喬妹宋慧喬，兩人2008演出《他的生活的世界》結緣，兩人組成的CP從戲裡紅到戲外，兩人在玄彬入伍前認愛，但男方去當兵不久雙方就發聲明宣布分手，宋慧喬2019年和宋仲基宣布離婚，去年一度傳出喬妹和玄彬復合，但被當事人否認。

裴勇俊、蘇志燮、宋承憲曾跟孫藝珍傳緋聞。（圖／中時資料照片；資料照片）

2016年玄彬和演出《未生》走紅的姜素拉傳戀曲，男方後來透過公司承認，並表示是幫女方遇到經紀約問題過程中產生情愫，從前後輩關係變成情侶，但一年後兩人就宣告分手。近年玄彬因演出電影《極智對決》被傳和搭檔孫藝真蜜遊美國，但兩人否認，去年兩人再合作《愛的迫降》又被粉絲狂推CP感太強，今終於認戀。

而從小到大都是氣質美人的孫藝真，出道至今也和不少男星傳過緋聞，但都跟作品有關，過去她和宋承憲拍《夏日香氣》傳假戲真做，宋承憲後來否認，稱：「孫藝真不是我的菜，她太美了」，孫藝珍後來拍攝電視劇《鯊魚》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、電影《外出》、《雨你再次相遇》，分別和劇中對象金南佶、丁海寅、裴勇俊、蘇志燮傳過緋聞，都不了了之，這次首度認戀玄彬，戲迷也開心送上祝福。

(中時新聞網)