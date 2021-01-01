中國深圳證券交易所表示，2021年將大力推進投融資平衡發展，做好全面實行股票發行註冊制各項準備，改善差異化制度安排，適應不同類型、不同發展階段企業的融資需求。

深交所官方微信號刊登致辭表示，2021年要突出「建制度」的發展重點，投入註冊制和退市制度改革，持續改善基礎制度，掌握市場入口出口，堅持訊息披露和公司治理監管雙管齊下。

路透報導，深交所未來將著重支持科技創新和創新引領高質量兩方面發展，支持科技創新的制度機制，優化創新企業上市培育體系，強化企業科技創新主體作用，提高創新資本流轉效率。

同時，維護市場安全運行。統籌創新發展與審慎監管，提升風險監測、預警與應對能力，持續做好重點領域風險防控，以大概率思維應對小概率事件，鞏固不發生系統性風險的底線。

據統計，2020年深交所共計受理533家IPO、263家再融資、15家重大資產重組申請，已有74家IPO、131家再融資、6家重大資產重組註冊生效、63家公司成功上市，募集資金合計人民幣（下同）660億元。

截至2020年12月31日，深市上市公司達2,354家，總市值34.2兆元，掛牌固定收益產品7,954隻，掛牌面值2.5兆元，掛牌基金產品487隻，資產規模2,668.6億元，深證成指、創業板指、深證100等深市核心指數2020年漲幅位居全球前列。

(工商 )