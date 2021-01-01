新北市至昨日為止居家檢疫人數已達7萬多人，市長侯友宜今到新北居家檢疫關懷中心監督境內疫情最新進度，並親自致電給3位從瑞士、英國、加拿大返台居家檢疫的民眾，感謝他們配合政府防疫措施，並視察淡水、坪林等觀光景點的交通情形，他表示，風景區連假目前為湧入過多人潮，但民眾仍必須警戒，做好防疫措施。

新北居家目前檢疫人數達7萬4487人，列管人數約2372人，侯友宜今致電給居家檢疫民眾時表示，新北市居家檢疫落實一人一室，將疫情阻絕在境外、管制境內，也感謝居檢民眾配合，協助市府把防疫做到位。

侯友宜表示，全球疫情攀升，新北市府去年即成立「新北市居家檢疫關懷中心」，掌握境內疫情最新進度，確保海歸民眾落實入境14天居家檢疫及7天自主健康管理，近日台灣出現英國變種病毒確診，相較於其他國家，台灣人民自我保護意識提高是防疫成功的關鍵。

侯友宜也感謝市府同仁的辛勞及努力，各區公所里長、里幹事幫忙解決居家檢疫者的大小事務，隨地訪查、通報、協尋居檢失聯對象，還要贈送關懷包，相當辛勞。他事後也到新北市交控中心視察觀光景點交通，侯表示，元旦連假首日車況通順，風景區未湧入過多人潮，但市民放假時切勿放鬆警戒，一定要做好量體溫、勤洗手消毒、維持適當社交距離，才能有效防堵疫情擴散。

(中時 )