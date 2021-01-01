交通部公路總局去年推出台北、花蓮間客運「北花線」，連假期間為加強東部疏運，協調業者給出400元來回且享在地租車的超折扣優惠，如今更研擬「4人同行、1人免費」，等於4個人只要1200元就能來回北花。公總回應，確實有此規劃，但尚未拍板定案，細節還要與業者討論。

據悉，公路總局為加強北花線疏運功能，研擬更吸引乘客的優惠方案，若以連假400元優惠價計算，4人同行、1人免費等於是讓4人用1200元來回北花，每人只要300元。

公路總局表示，目前確實有規劃北花線「4人同行，1人免費」優惠方案，但實施細節還得再與業者討論；北宜線的部分，並沒有規劃類似北花線的優惠方案，但仍再檢討是否有其他優惠措施。

公路總局強調，上述的優惠方式及措施，最終仍得待相關疏運措施核定後才會正式對外公告實施。

客運業者說，北花線經營非常不易，是賠本在經營，平日搭乘率約2至3成、假日5成左右，若政府要推政策吸引民眾搭乘，業者自然是樂見且願意配合，但優惠專案也要給予適度補貼。

(中時 )