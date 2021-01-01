新北市三峽區北大派出所近期收到民眾拾獲的小黑狗，小黑狗樣貌可愛，完全不怕生，還會到員警身邊撒嬌，可惜員警1周後遲遲等不到人來認領，經所內討論後決定將牠留下作為派出所機關犬，並取名叫MONEY。北大派出所長李明川表示，MONEY平時除了擔任警衛角色，還是大家的開心果，近年市府積極推動認養機關犬，MONEY的到來對於員警辦案、迷途走失小朋友情緒都可達到安撫的作用。

北大派出所表示，當初MONEY是被民眾拾獲帶派出所，紙箱一放到地上，MONEY便興奮地到處亂竄，在派出所走動也完全不怕生，甚至會走到員警身邊撒嬌，相當親人可愛，但由於MONEY身上沒有晶片，只得暫時留在派出所等待飼主，但一直沒有人來領取牠，由於MONEY深受員警喜愛，便將牠留下作為北大派出所的機關犬，並帶牠到板橋動物之家植入晶片，辦理寵物登記。

李明川說，小黑狗會叫MONEY是因為大家常說狗來富，希望MONEY不只能有招財的好運，也希望能幫助疲憊的警方調劑身心，甚至能陪伴走失的小朋友，安撫緊張的情緒，MONEY能來派出所當機關犬，所內同仁都相當開心。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，2017年首創機關犬，積極推動各局處認養，清潔隊、消防分隊、警察分局、區公所都紛紛響應，目前已有10機關認養62隻機關犬，不過也呼籲飼主勿輕易遺棄寵物，並應將寵物植入晶片、辦理登記，以免寵物遺失後找不到回家的路。

(中時 )