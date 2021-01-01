2021年元旦，奇萊連峰迎日出 。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

受到新冠病毒疫情影響，清境農場跨年晚會取消，許多遊客乾脆在1日凌晨上山觀日出，果然看到2021年第一道曙光，從奇萊主峰與北峰間的稜線上出現，還有今年全台罕見的元旦日出美景，讓民眾驚呼連連！

不過，遊客蜂擁上山，也造成合歡山武嶺附近大塞車，估計回堵15公里，約2000輛車擠在合歡山景觀公路上！最塞的時間在清晨4點時，仁愛警分局連夜疏導交通，到早上9點恢復交通順暢，不過，山上的停車場仍然滿載。

仁愛警分局副分局長涂瑞煙表示，清境、武嶺道路狹窄，會車不易，請駕駛人依員警疏導小心行駛，也提醒遊客，切勿因為徹夜觀賞星空及曙光，疲勞駕駛，影響安全。

1日上午7點半，台8線仁愛鄉榮興村路段，來自宜蘭的偕姓男子，騎機車行經彎道時，與對向休旅車碰撞，送醫不治！交通事故發生原因，是否是因為元旦迎曙光，導致精神不濟，還待警方進一步調查釐清。

遊客上山觀日出，合歡山公路塞爆。（松雪樓提供／廖志晃南投傳真）

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