台北市市長柯文哲昨日（2020年12月31日）獨排眾議照常舉辦跨年，「大逆風」的決定讓柯瞬間成為網路熱議焦點，不少網友更將此舉與2024總統大選做聯想。媒體人韋安認為，柯若參選總統也僅是延續個人與民眾黨影響力，絕對不可能當選，其原因包括僅有「點狀」政績、缺乏讓市民普遍受惠的「面狀」政績及口手不一的辦事能力；而這三大關鍵原因，也已來不及在剩下任期中彌補。

韋安今日在臉書發文直言，柯文哲最近聲量很高，但很難再拉高他的支持度；若柯2024年參選總統，也只能延續民眾黨和他個人的政治影響力，卻「與總統那個位子無關」。其原因有三：第一，環南市場改建案、忠孝橋引橋拆除工程、永春都更案延宕16年在其任內啟動，確實是柯的亮眼政績，但這些都是「點狀」政績。

第二，柯文哲想再上一層樓，必須要有「面狀」政績，讓市民普遍受惠的政策和行動來支撐，可惜柯只剩下兩年，已經來不及了。第三，「說的頭頭是道，做得差強人意」，這是柯的致命傷，柯的挫敗不僅來自對手用各種抹紅、抹黑方式來打擊，更在於他「打鐵身子不夠硬」（意指材料本身素質要好，方能禁得起砥礪與鍛鍊進而有所成就）。

柯文哲近日網路聲量大，其中台北市照常舉辦晚會的決定讓網友氣憤不已，更推高其聲量。網友湧入臉書與PTT論壇等各大社群留言痛批：「柯真敢賭，真不怕賭輸就跟現在的川普一樣，百口莫辯」、「想把疫情搞的嚴重來獲取政治紅利，不意外」、「不要做後悔的事情，就來不及了」、「防疫當頭，加上低溫來襲，相信停止舉辦大家都能理解，全球共挺時艱！」「很多不信邪的人，聚在一起真的很可怕，人潮南北流竄，今年不辦跨年真的不會怎樣，不要讓台灣醫療人員在陷入爆量的工作裡！」

(中時新聞網)