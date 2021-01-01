五顏六色的冬衣吸引鄉親選購，現場十分熱鬧。（金寧鄉公所提供）

2021年元旦升旗迎接新年，打響金門古寧頭戰役，「戰地中的戰地」金寧鄉，擴大舉辦千人健走之外，還有慈善義賣因疫情滯銷的冬衣，吸引婆婆媽媽、太太小姐們選購做公益，在體感3度的現場帶來一股溫馨暖流。

金寧鄉元旦升旗和健走活動在寧中小寧鼓隊的鼕鼕鼓聲中揭開序幕，全鄉機關學校、金防部守備隊首長偕縣府參議陳世保、社會處長董燊、縣議員李養生、調解會主席李國平與調解委員等人帶領團隊共千餘人參加，用熱情和活力迎接新年的第一道曙光。

鄉代會主席莊振源得知從事服飾業的好友因疫情滯銷，還特地買下存貨協助度過難關，今早配合元旦活動現場擺攤義賣，所得全部用於公益幫助低收入戶，未賣出的衣服也送給弱勢家戶度冬。

楊忠俊鄉長也在帶頭健走後，帶領金寧綜合志工協助愛心義賣，吸引不少婆婆媽媽選購，大家開心表示，在新年元旦就能攜手做公益，心情感覺非常愉快。

五顏六色的冬衣吸引鄉親選購，現場十分熱鬧。（金寧鄉公所提供）

關懷弱勢家庭，大家一起來！（金寧鄉公所提供）

新年元旦攜手做公益，志工朋友都好開心！（金寧鄉公所提供）

(中時 )