霸王寒流來襲，全台頻傳猝死個案，胸腔暨重症醫師黃軒表示，一般人都知道三高及體重過者是心血管疾病的高風險族群，但現實生活中卻有很多人既沒三高也不胖，卻突然心肌梗塞，其實暴飲暴食、缺乏運動、情緒起伏、感冒不癒等5種人屬隱藏版的高危險群，看似健康卻未必能免除猝死威脅。

黃軒表示，冬季常有猝死的病人被送進急診室，若患者本身沒有肥胖及三高問題，也無不良習慣，或年紀小於60歲，多數患者的家人都會問「怎麼會這樣？」認為病患明明都好好的，哪有可能會心肌梗塞猝死，因此質疑醫師的判斷。

黃軒指出，典型的心血管疾病高危險群，包括年長者、三高、愛抽菸、愛喝酒與肥胖者；但其實身邊看起來很健康的人，或許是屬於非典型的高危險族群，包括暴飲暴食者、缺乏運動者、酒／飯後泡澡或酒醉者、情緒起伏大者以及感冒未癒者。

黃軒說，在冬季若一口氣吃太多、太油，血液會大量跑到消化系統，導致心臟負荷遽增，易誘發心肌梗塞發作；另世衛組織指出，運動不足已是影響「全球死亡率的第四大危險因子」，每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，而一般成人每周運動量至少需達150分鐘，才算足夠，但許多上班族其實都不達標。

黃軒指出，飯後大量血液聚集在腸胃，身體其他器官相對缺少循環，若在此時去泡澡，恐讓心血管循環負荷量過大，也會造成猝死；而情緒起伏大者，生活一直感到有壓力，睡不著覺，根據研究顯示，睡眠不足也易引發心心血管相關疾病。

此外，感冒不癒也是風險因子，黃軒說，若感冒病毒侵犯心肌，引發心肌炎或誘發嚴重心律不整或心臟衰竭，後果嚴重。他提醒，若感冒1至3周內出現心悸、胸悶胸痛、手腳浮腫或暈厥狀況，務必盡快就醫。

【本文獲黃軒授權，未經同意請勿轉載】

(中時新聞網)