特斯拉財報亮眼，加上納入標普500指數成份股，帶動2020年一整年股價暴漲730%以上，卻也讓空頭散戶輸到脫褲慘賠380億美元（約1.08兆台幣），成為華爾街牛市最大輸家。

特斯拉周四（31日）上漲逾1.57%，股價來到705.67 美元，再度創下史上新高。特斯拉2020年股價狂飆超過730%，市值站上6689億美元，成為去年最大飆股，除了因為繳出亮眼財報、交車數量超乎預期之外，納入標普500指數也是股價一大重要助攻。

美國財經媒體報導，據 S3 Partners 的數據，特斯拉空頭2020年帳面慘虧超過380億美元，大賣空的第二大損失是蘋果公司，虧損70億美元。

專家分析指出，軋空潮壓力逼得空頭被迫平倉、回補融券，也帶動特斯拉股價史詩級暴漲。

儘管新冠疫情導致特斯拉在全球的多家生產工廠臨時關閉，但Wedbush Securities證券分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，特斯拉Q4交車量可達到19萬~20萬輛，在大陸和歐洲市場需求大爆發之下，2020年全年50萬輛的交車目標有望實現。

艾夫斯給予特斯拉評級為中性，12個月目標價設定為715美元，如果在多頭樂觀氛圍下，目標價可望上看1000美元。

(中時新聞網)