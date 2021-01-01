隨著世界距離縮短，不同國家或膚色的人種交流愈發頻繁，跨國戀情早已不算少見。不過，大陸一名妙齡女子在大學期間和黑人男友交往，並甜蜜同居，後來發現對方其實是亂槍打鳥，根本是渣男，短短1個月後就以分手收場；更慘的是，她數年後準備和同校學長結婚，卻因曾和黑人交往的過去慘遭退婚。

《網易新聞》報導，小航（化名）大學時期認識了一名來自衣索比亞的黑人留學生，由於她當時主修外語，為了和外國人練口語，便主動和他接近；雙方來往幾次後，黑人猛男隨即展開猛烈追求，毫不掩飾自己洶湧澎湃的感情，接踵而來的熱情攻勢讓小航招架不住，認識短短半個月就答應交往，甚至進一步同居。

不久後，小航發現黑人男友根本是亂槍打鳥，對每個東方女孩都是一樣的態度，猛誇對方漂亮、性感，甚至承諾畢業後就結婚，把女孩哄得團團轉任其擺佈，而自己不過是受害者之一罷了；當小航看清了黑人男友的真面目後，她覺得格外地惡心，於是毅然決然地提出分手，事後也對這段感情隻字不提。

小航曾和黑人交往的過去讓男友難以接受。（圖／翻攝自網易新聞）

大學四年級期間，小航在實習公司遇到了高一屆的學長，對方長相帥氣、成績優異，還是學生會的主席，曾經是很多女孩的暗戀對象，加上男方在工作上對她百般照顧，2人日久生情，很快便成為男女朋友，甚至論及婚嫁。沒想到，雙方正在籌備婚事時，男方意外從朋友處得知女友曾和黑人交往，對此相當不諒解。

雖然男友最後選擇釋懷，然而當婆家人聽到此事後，卻氣得差點心臟病發，後來直接撂下狠話，說他們不需要水性楊花、不乾不淨的兒媳婦，決定取消婚事；最讓小航難過的是，她的父母得知前因後果，不僅不站在身邊給予支持，反而罵她丟了祖宗的臉，甚至想要斷絕關係，讓她相當心碎，悔不當初。

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(中時新聞網)