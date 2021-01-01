57歲資深藝人黃安長年在大陸發展，多次表明政治立場，隨著2021到來，許多人都在跨年狂歡，黃安也有感而發，在微博發文透露，新的一年到來，他沒有什麼感覺，只覺得自己離死又進了一年，一番話掀起熱議，讓不少粉絲十分擔心他的狀況。

儘管現在疫情嚴重，還是有許多人選擇出門跨年狂歡，黃安今日也發文表示，2020的最後一天，他送公司同仁幾件羽絨外套，將他們當成自己的孩子照顧，自誇父愛氾濫，也和同仁們一起大吃大喝，然而他卻也質疑，「跨年有甚麼好狂歡的？離死又近一年了」。

貼文一出，引起熱烈討論，不少網友都附和黃安，「安哥的人生感悟很實在」、「安哥人真好」、「還招人嗎？我想去應徵」、「和安哥同一個公司真幸福」，還有人提醒黃安「安哥記得裹大棉襖」、「上海很冷，記得穿暖和些」、「新年快樂，一定要多保重身體呀」。

然而也有網友認為黃安似乎有點太厭世，「離死又近一年」、「又離死近了一步」、「這話說得好現實」、「跨年狂歡是因為還有的跨年，很多人已經跨不了年了」、「北京又有新增了，你們還能來去自由？」

(中時新聞網)