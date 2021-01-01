美國總統當選人拜登團隊即將入主白宮，美國政壇流傳說法，認為新政府將對中國採取更強硬立場。美媒分析指出，中國手中掌握著一些強大的經濟牌，認為美國對中國施壓實際情況更為複雜。

華爾街日報報導，儘管美國總統川普強力對中施壓，中國經濟某些方面仍強於西方國家，國際資本持續流入，使中國處於有力的談判地位。拜登要對中國採取更強硬立場的說法，美媒認為，正如流言蜚語通常會面臨的情形一樣，現實要複雜得多。

香港經濟日報報導，國際貨幣基金組織預計2020年中國經濟擴大1.9％，意味著在新冠疫情肆虐的2020年，中國有望成為全球唯一實現增長的主要經濟體。相比之下，美國經濟預計將萎縮4.3％，歐元區經濟則收縮8.3％。

拜登曾談到要與盟友建立更強大的陣線，以降低中國的經濟影響力。但他並未說明將如何處理川普對從中國進口的商品加徵的關稅，也未可知川普政府與北京方面談判達成的階段性貿易協議，未來會如何發展。

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