社會上有不少需要幫助的弱勢族群，多數人都會伸出援手。一名網友分享，看到兩個小孩站在蛋糕櫥窗前，想吃卻沒錢，令他十分心疼，因此出手買了蛋糕給他們，本是一件非常暖心的故事，但結局卻令不少民眾「拳頭硬」了。

該名網友日前於臉書《爆廢1公社》發文，在外面喝咖啡，看到一對小兄妹佇立在蛋糕櫥窗前好久，這幾天寒流來襲，又不見小孩的父母，出於關心便向他們靠近，依稀聽到小妹妹對著哥哥說想吃哪一款蛋糕，而哥哥摸了摸口袋「我也沒錢啊！爸爸也不知道去哪了」，這一席話讓原PO眼眶泛紅。

原PO走向櫃台對著店員說「這兩個小孩喜歡什麼蛋糕，都幫我包起來」。兩個小孩從店員手中接過蛋糕，顯得相當興奮，衝向原PO給了他一個大大的擁抱，直說「謝謝」，令他相當感動。

話鋒一轉，原PO補充表示，今天會這麼做，絕對不是要展現自己多有錢、多有愛心，「原因只有一個…因為我是他們的爸爸」。

文章曝光後，不少網友看了哭笑不得，「把我的眼淚還我」、「卻如此欺騙我的感情」、「我的拳頭有點硬啊」、「本來很感動的，看到後面只有揍人的衝動」、「這個梗鋪的有點久啊」，更有網友突破盲點「原來你就是不知道跑去哪的爸爸」。

(中時新聞網)